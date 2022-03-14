Москва, 14 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Масочный режим на территории Москвы отменяется. Об этом 14 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём личном блоге.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим

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Глава города отметил, что требование к обязательному ношению масок на территории столицы перестанет действовать с 15 марта. Кроме того, отменяются другие ограничения, например, регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.

«В нынешних условиях это решение ещё и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», — написал Собянин.