В Москве отменяют масочный режим
Москва, 14 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Масочный режим на территории Москвы отменяется. Об этом 14 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём личном блоге.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Масочный режим
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Глава города отметил, что требование к обязательному ношению масок на территории столицы перестанет действовать с 15 марта. Кроме того, отменяются другие ограничения, например, регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.
«В нынешних условиях это решение ещё и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», — написал Собянин.