Москва, 14 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Минобороны РФ не исключает возможности взятия под контроль крупных городов Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так практически находятся в окружении», — сказал Песков.

По его словам, исключение составят зоны, используемые для гуманитарной эвакуации населения.