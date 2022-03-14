Москва, 14 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. За разъяснениями о местонахождении главы Чечни Рамзана Кадырова необходимо обратиться в его администрацию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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«Он же, по-моему, напрямую не утверждал, что он находится [на Украине]… Никаких прямых утверждений не было, поэтому я прошу обращаться именно в администрацию главы республики в Чечне», — сказал Песков.

По его словам, у Кремля нет данных относительно возможного местонахождения Кадырова на Украине.