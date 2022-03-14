Москва, 14 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Никаких угроз для России не должно исходить с территории Украины. Об этом 14 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Как отметил Лавров, Россия ценит заинтересованность Катара в том, чтобы ситуация на Украине была урегулирована и было достигнуто согласие «по тем вопросам, которые стоят на повестке дня».

«С учетом интересов достижения общеевропейской безопасности, включая безопасность Украины, безопасность России, и с учетом необходимости сделать так, чтобы с территории Украины не исходило никаких угроз для РФ», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о согласовании с Катаром шагов для поддержания взаимного товарооборота.