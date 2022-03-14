Москва, 14 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Ушедшие из России иностранные компании могут быть подвергнуты механизму банкротства в период до шести месяцев, заявил 14 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Gaidarforum.ru Антон Силуанов

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Он рассказал о процедуре, которая ждёт зарубежный бизнес, решивший уйти с российского рынка.

«Предприятия иностранных компаний, которые ушли из РФ, могут быть подвергнуты механизму банкротства в период от трёх до шести месяцев», — сказал министр.

При этом Силуанов отметил, что Россия хотела бы сохранить иностранные компании, поскольку их уход «не выгоден никому».