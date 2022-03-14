Волгоград, 14 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки выписаны после выздоровления 1 596 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 марта в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано 944 новых случая заболевания COVID-19 в 32 районах, в летальную статистику внесли ещё 15 записей.

Https://www.volgograd.ru/ Палата для больных COVID-19

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С начала пандемии коронавирусом заразились 199 832 жителя Волгоградской области. Завершили лечение выздоровлением 182 506 человек, от осложнений при инфекции скончались 6 573 пациента. В стационарах и под амбулаторным наблюдением находятся 10 753 волгоградца.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в ковид-госпитали поступили 72 пациента.