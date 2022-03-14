Москва, 14 марта, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Правительство России увеличило лимит на приобретение медоборудования медицинскими организациями за счёт средств ОМС. Об этом 14 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Раньше медицинские организации имели право приобретать за счёт средств ОМС оборудование стоимостью не более 100 тыс. рублей за единицу. Правительство увеличивает такой лимит до 1 млн рублей», — заявил Мишустин.

Он отметил, что речь идёт в том числе о медицинских изделиях, которые могут подорожать из-за последствий ограничительных мер.

«Для этого вносится изменение в программу госгарантий бесплатного оказания гражданской медпомощи. Можно будет и дальше закупать различные аппараты, технику, другие изделия, нужные для проведения диагностики и лечения», — подчеркнул премьер-министр.