Москва, 14 марта, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Для станкоинструментальной отрасли в России будут отменены ряд процедур для получения субсидий и бюджетных инвестиций. Об этом 14 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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«Правительство частично отменит для этого сектора процедуру казначейского сопровождения выделяемых субсидий и бюджетных инвестиций», — заявил Мишустин.

«Авансовые средства на закупку необходимого оборудования комплектующих и систем числового программного управления теперь будут поступать непосредственно на банковские счета предприятий», — подчеркнул он.

Таким образом, значительно будет ускорено проведение платежей по заключаемым договорам, подчеркнул премьер-министр.