Париж, 14 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Новые санкции в отношении России будут касаться «запрета на вывоз предметов роскоши». Об этом, как передает BFM TV, заявил государственный секретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

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«Новые санкции против России касаются, в частности, запрета на экспорт предметов роскоши», — отметил Клемон Бон.

По его словам, импорт стали из России также может попасть под санкции ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, докладчик по Косово в Европейском парламенте Виола фон Крамон 13 марта потребовала, чтобы Сербия осудила специальную операцию России на Украине, а также присоединилась к санкциям ЕС против России.

Подробнее в материале:В Европарламенте призвали Сербию ввести санкции против России