МИД Франции: новые санкции ЕС в отношении России коснутся предметов роскоши
Париж, 14 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Новые санкции в отношении России будут касаться «запрета на вывоз предметов роскоши». Об этом, как передает BFM TV, заявил государственный секретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.
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«Новые санкции против России касаются, в частности, запрета на экспорт предметов роскоши», — отметил Клемон Бон.
По его словам, импорт стали из России также может попасть под санкции ЕС.
Как сообщало ИА REGNUM, докладчик по Косово в Европейском парламенте Виола фон Крамон 13 марта потребовала, чтобы Сербия осудила специальную операцию России на Украине, а также присоединилась к санкциям ЕС против России.
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