Москва, 14 марта, 2022, 14:28 — ИА Регнум. После удара ракетой «Точка-У» по центру Донецка нужно нанести мощный удар возмездия по ВСУ, а потом уже вести переговоры с представителями киевской власти. Об этом 12 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

Цитата из видео на YouTube Погибшие дети Донбаса

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»Украинская сторона годами показывала свою недоговороспособность. И трагедия в Донецке в этом смысле ничего не изменила. Говорить с ней можно, но исключительно подкрепляя переговоры силой», — заявил эксперт.

По мнению политолога, нынешняя трагедия даёт полные основания организовать удар возмездия по украинским силам.

«Естественно, непосредственно по ним, а не по жилым кварталам Харькова или Николаева, о чём бы они только мечтали. Так что силовые действия — лучшее средство склонения украинской стороны к подлинным переговорам» — подытожил Трухачёв.

Напомним, что 14 марта по Донецку ВСУ нанесли удар с помощью ОТРК «Точка-У», в результате чего погибло более 20 человек, включая детей.