Москва, 14 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий возможность регистрации прав на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге. Ранее документ утвердила Государственная дума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Законопроект был подготовлен Министерством транспорта России в ответ на санкционные решения Запада. Данная мера поможет российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов. После регистрации лайнеры смогут использоваться на внутренних линиях.

Ранее страны Запада запретили продажу в Россию самолётов и запасных частей, а также оказание авиакомпаниям соответствующих услуг.