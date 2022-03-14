Москва, 14 марта, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Очередной, третий пакет мер поддержки экономики РФ в условиях санкций будет интересным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой

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«Было принято 13 законов — два антисанкционных пакета, сейчас готовится третий, он будет достаточно интересный, сейчас идут дискуссии в правительстве», — сказал Толстой, заверив, что подзаконные акты к нему будут выработаны немедленно.

По словам лидера СРЗП депутата Госдумы Сергея Миронова, внесение в Госдуму законопроектов по поддержке экономики и граждан на фоне санкций в рамках третьего пакета мер помощи ожидается на этой неделе.

Госдума готова уже 18 марта провести дополнительное заседание в случае необходимости.