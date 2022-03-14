Кишинёв, 14 марта, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Слухи о том, что премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица распорядилась обязать жителей страны сдать однодневную зарплату на содержание беженцев в Украины, не соответствуют действительности. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба правительства республики.

Privesc.Eu Moldova Наталья Гаврилица

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«Это ложь. Премьер-министр Наталья Гаврилица этого не заявляла», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в правительстве приветствуют добровольные пожертвования на беженцев. Сообщается, что власти Молдавии управляют потоками беженцев с самого начала Россией спецоперации по денацификации Украины.

Стоит отметить, что по последним данным, в Молдавии находятся около 100 тыс. беженцев с Украины. Глава молдавского МИД Николай Попеску ранее заявил, что таким образом население республики выросло за две недели на 4%.