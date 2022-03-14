Москва, 14 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Украина регулярно обстреливает территорию Донецкой Народной Республики ракетами «Точка-У». Об этом 14 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Владислав Фальшивомонетчик Ракетные комплексы Точка-У

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По его словам, ракета «Точка-У», которая упала в центре Донецка, уже унесла жизни 20 мирных жителей ДНР. С учетом большого количества тяжело раненных, число жертв может увеличиться.

«Использована была «Точка-У», которая была сбита нашими ПВО. Наши ПВО в небе над ДНР сбили уже свыше 15 «Точек-У», — сказал Пушилин.