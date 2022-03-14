Москва, 14 марта, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России доставили жителям населенных пунктов Изюмского района Харьковской области гуманитарную помощь. Видеозапись этого 14 марта обнародовало Минобороны РФ.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Гуманитарная помощь

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Уточняется, что из Белгородской области вертолетом ВКС России был доставлен гуманитарный груз общим объемом свыше 4 тонн, который включает в себя продовольственные наборы, детское питание, бутилированную питьевую воду и медицинские препараты.

Весь гуманитарный груз был передан российскими военными нуждающимся жителям Изюмского района Харьковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился объявить траур по погибшим в результате украинской атаки с использованием ракеты «Точка-У».