Баку, 14 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Антироссийские санкции неизбежно затронут Азербайджан, как соседнюю с РФ страну. Об этом сообщил агентству Report генеральный директор Центрального банка Азербайджана Зия Алиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

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«Необходимо время, чтобы определить масштаб влияния и продолжительность воздействия санкций», — сказал Алиев.

Он отметил, что в Центробанке мониторят ситуацию и анализируют происходящие процессы.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не будет присоединяться к антироссийским санкциям. Он заявил, что это нанесло бы большой ущерб азербайджанской экономике.