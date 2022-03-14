Москва, 14 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В России прорабатывается вопрос снижения пошлин. Об этом 14 марта заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.

Economy.gov.ru Максим Решетников

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"Было принято решение обратиться в Евразийскую комиссию с предложением об отмене пошлин на продукцию — это, кстати, касается продовольственных товаров, это касается медикаментов, продукции для фармацевтики, необходимой продукции для сельского хозяйства, комплектующих и так далее», — заявил Решетников.

«Мы думаем, что это первый пакет. У нас есть ещё предложения от отраслевых ведомств», — указал он.