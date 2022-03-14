Улан-Удэ, 14 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Забайкальские казаки провели импровизированный парад в поддержку специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео СКВРиЗ Забайкальские казаки

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"Мы живём в непростое время. Являясь частью народа России, мы должны в настоящее время сплотиться, как пять пальцев сжимаются в кулак, и идти вперёд», — отметили организаторы на бурятском языке.

Под крики «Россия, урагшаа!» — «Россия, вперед!» (бур., прим. ИА REGNUM) промаршировали конники с российскими флагами.

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