Кемерово, , 15:48 — REGNUM В Кемеровской области в поддержку российских солдат, принимающих участие в спецоперации на Украине, выступили казаки. Атаман станицы Прокопьевской, руководитель детского казачьего центра «Русь» Иван Баев подчеркнул, что казаки готовы в любой момент прийти на помощь.

Казаки Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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«Я, русский солдат иван, казак. Хотел бы поддержать своих братьев и сестёр, которые сейчас защищают рубежи нашей Родины — России-матушки от националистическо — фашистской группировки. Наши братья и сёстры страдают от страшных потуг этой нечисти, — сказал Баев. — Братья, приходит время, когда мы должны послужить как наши отцы и деды нашей великой, могучей и любимой стране. Мы всегда рядом с вами, даже здесь в Сибири, мысленно, молитвенно знаем, что враг не пройдёт, потому что вы есть настоящие, сильные, вольные герои нашей страны».

Он отметил, что солдат любят и ждут дома.