Москва, 14 марта, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В населённые пункты Изюмского района Харьковской области Украины доставлена гуманитарная помощь, сообщили 14 марта в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В министерстве рассказали, что из Белгородской области вертолётом ВКС России доставили более четырёх тонн гуманитарной помощи. В него вошли продовольственные наборы, детское питание, бутилированная питьевая вода, а также медицинские препараты.

Министерство опубликовало видео с раздачей помощи населению.