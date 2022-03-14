Москва, 14 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Большинство иностранных компаний, решивших выйти с российского рынка, говорят лишь о приостановке бизнеса в стране. Об этом 14 марта заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Решетников

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«На сегодняшний момент те решения, которые приняты, касаются приостановления деятельности», — заявил Решетников.

«Мы исходим из того, что, безусловно, значительная часть бизнеса перенастроит эти цепочки, вернётся к работе в России. Потому что наш рынок никуда не делся, компании зарабатывали здесь достаточно долгое время, рентабельный бизнес в нашей стране. Это даёт основания надеяться, что ситуация нормализуется», — указал он.