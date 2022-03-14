Донецк, 14 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Удар украинскими боевиками ракетой «Точка-У» по Донецку — это военное преступление киевского режима. Об этом 14 марта заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Dnr-news.com Денис Пушилин

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»Чудовищное преступление киевского режима, безусловно, попадает под военные преступления», — сказал он.

Также глава ДНР подчеркнул, что в этом замысле Киева не усматривается никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские нацбатальоны совершили военное преступление, когда подожгли коксохимический комбинат в городе Авдеевке.