Москва, 14 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Правительство России не планирует жёстко администрировать цены. Об этом 14 марта заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.

Kremlin.ru Максим Решетников

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«Очень важно сохранить максимальную гибкость ценообразования, постольку поскольку при таких колебаниях валютного курса, безусловно, потребуется время на то, чтобы цены подстроились под новые условия, подстроились под новую структуру спроса и предложения», — заявил Решетников.

«Если мы будем жёстко диктовать сетям, производителям цены, то очень скоро мы столкнёмся с дефицитом. Здесь, что называется, по ситуации, по конкретным видам продукции, по рынкам принимаются решения. Но еще раз подчеркну — важно сохранять рыночный характер экономики», — пояснил министр.