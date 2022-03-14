Донецк, 14 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 14 марта распорядился объявить траур по погибшим в результате украинской атаки с использованием ракеты «Точка-У».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Ракету, оснащённую кассетным зарядом, удалось сбить силами донецких сил ПВО. Однако осколки унесли жизни, по предварительным данным, 20 жителей Донецка. Ещё 18 человек доставлены в больницы, им оказывается помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Народной милиции ДНР назвали случившееся террористическим актом.