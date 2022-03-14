Москва, 14 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Максимальный размер займов для обращения граждан РФ за «кредитными каникулами» определило российское правительство, соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением «кредитных каникул», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что по потребительским кредитам установлены лимиты: для физлиц — 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — 350 тыс. рублей, для кредитных карт — 100 тыс. рублей и для автомобильных кредитов — 700 тыс. рублей.

Кроме того, добавляется, что по ипотечным кредитам определены лимиты: для Москвы — в размере шести млн рублей, для Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — четырех млн рублей и для остальных российских регионов — в размере трех млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что для преодолений последствий кризиса в России увеличат гибкость работы экономики.