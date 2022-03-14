Москва, 14 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Импортёры смогут отложить сертификацию продукции. Об этом 14 марта заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.

Permkrai.ru Максим Решетников

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«На сегодняшний момент серьёзные послабления уже введены в процедурах импорта продукции. Это касается тоже сертификаций — теперь импортёры могут быстрее завозить продукцию и потом уже её сертифицировать в процессе, одновременно выпустив в обращение», — заявил Решетников.

«Допускается выпуск продукции по копиям документов и так далее. То есть это мы отработали с бизнесом в рамках того закона, который президент подписал в рамках первого антикризисного пакета», — указал он.