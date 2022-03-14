Москва, 14 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Штаб-квартира ООН должна располагаться в по-настоящему нейтральной стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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"Безусловно, поддерживаю идею о переносе штаб-квартиры ООН из США в другую страну. Разумеется, это не может быть страна Запада. Даже Швейцария, где расположена вторая штаб-квартира и которая формально считается нейтральной страной, присоединилась к антироссийским санкциям», — отметил Миронов.

При этом, по его мнению, страной размещения штаб-квартиры ООН могла бы стать Индия.

«Считаю, нужна по-настоящему нейтральная страна, которая не на словах, а на деле демонстрирует приверженность равноправному международному сотрудничеству. Такие страны есть и в Азии, и на Ближнем Востоке, и в Африке, Латинской Америке. Могу назвать Китай, Индию, Бразилию, ОАЭ, ЮАР. Но больше мне нравится Индия», — заявил Миронов.

Россия поддерживает идею переноса штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) из США в нейтральную страну, сообщили в МИД РФ.