Донецк, 14 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Число пострадавших после обстрела Вооруженных сил Украины Донецка выросло до 23 человек, среди них один ребенок, сообщило 14 марта министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и девяти раненых.

Минздрав ДНР, в свою очередь, сообщил о госпитализации 18 пострадавших, детей среди них не было.

«По состоянию на 12:42 (совпадает с мск) еще пять пострадавших доставлено в учреждения здравоохранения, из которых один ребенок», — сообщили в ведомстве.

По данным минздрава на 12:48 зафиксированы 16 погибших.