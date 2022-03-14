Джакарта, 14 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 9629 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 14 марта 2022 года в Индонезии выявлено 5 900 124 носителя коронавируса.

За сутки от COVID-19 умерли 271 человек. Всего эпидемия в Индонезии унесла жизни 152 437 человек.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 39 296 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 5 434 729 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году товарооборот между Москвой и Индонезией вырос на 20%.

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