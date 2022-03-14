Мы нашли способ ускорить выход продукции на рынок — Решетников
Москва, 14 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Правительство России уже нашло механизм для того, чтобы облегчить предприятиям перенастраивать производственные процессы. Об этом 14 марта заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.
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«Сегодня подписано постановление с продлением всех лицензий и разрешений: более 2,5 млн различного рода документов продлены на срок до года. И это, соответственно, тоже снимает с предприятий большую нагрузку», — заявил Решетников.
«Главное послабление связано с изменением порядка сертификации продукции. Иными словами, в ближайшее время, в течение полугода, предприятия смогут сами гибко перенастраивать производственные процессы, заменять одни компоненты другими. И это не потребует сертификации продукции в лабораториях, а предприятия могут сами на основе собственных производственных процессов выпускать декларации», — указал он.