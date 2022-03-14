Москва, 14 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Правительство России уже нашло механизм для того, чтобы облегчить предприятиям перенастраивать производственные процессы. Об этом 14 марта заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.

Economy.gov.ru Максим Решетников

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

«Сегодня подписано постановление с продлением всех лицензий и разрешений: более 2,5 млн различного рода документов продлены на срок до года. И это, соответственно, тоже снимает с предприятий большую нагрузку», — заявил Решетников.

«Главное послабление связано с изменением порядка сертификации продукции. Иными словами, в ближайшее время, в течение полугода, предприятия смогут сами гибко перенастраивать производственные процессы, заменять одни компоненты другими. И это не потребует сертификации продукции в лабораториях, а предприятия могут сами на основе собственных производственных процессов выпускать декларации», — указал он.