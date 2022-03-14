Скопье, 14 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Северной Македонии 13 марта в результате обследования 1996 образцов выявили 198 новых носителей коронавируса. Также в стране зарегистрировали 276 случаев выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Predsednik.rs Александр Вучич, Эди Рама и Зоран Заев в Северной Македонии

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По последним данным, за сутки в стране скончались четыре пациента с COVID-19, также зарегистрировано пять ранее произошедших летальных исходов.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 301 491 случай заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9146, 290 254 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 2091 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно несколько возросло.