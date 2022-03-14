Москва, 14 марта, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Значительная доля зарубежных компаний, приостановивших работу в России, столкнулись с логистическими проблемами. Об этом 14 марта заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Kremlin.ru Максим Решетников

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По его словам, многие компании под давлением заявили о заморозке инвестиций, но при этом продолжили производство. При этом значительная доля решений иностранных компаний о приостановке работы в России связана с логистическими проблемами, отметил министр. Он отметил, что среди серьёзных инвесторов о приостановке деятельности заявили единицы.

Минэкономразвития РФ рассчитывает, что значительная часть иностранного бизнеса вернётся на российский рынок после перенастройки логистики.