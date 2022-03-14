Москва, 14 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Для преодолений последствий кризиса в России увеличат гибкость работы экономики. Об этом 14 марта заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.

Minsvyaz.ru Максим Решетников

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«Ответ правительства заключается в максимальной гибкости работы экономики, снятии всех внутренних ограничений. Это касается не только контрольно-надзорной деятельности — вы знаете, здесь принят большой блок решений, и он касается уже не только малого и среднего бизнеса, — введён запрет на плановые и внеплановые проверки для всех без исключения предприятий за очень небольшим перечнем исключений», — заявил Решетников.