Приштина, Сербия, 14 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В северных муниципалитетах Косово все чаще появляются граффити «Z», являющиеся выражением поддержки спецоперации России на Украине.

Скриншот публикации в группе «БУДЬ В КУРСЕ! Невский район» в «ВКонтакте» Z на автомобиле в поддержку специальной военной операции

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Албанское новостное агентство Telegrafi охарактеризовало эти проявления пророссийских настроений как «продолжение работы сербских параллельных структур по дестабилизации ситуации в сфере безопасности». Албанские журналисты также отметили, что уже 3 апреля в Сербии пройдут парламентские выборы.

Источники Telegrafi сообщают, что пророссийские граффити якобы были нанесены на стены активистами «Сербского списка» — политической организации косовских сербов.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.