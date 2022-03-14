Москва, 14 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 44 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 14 марта официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 49.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Москве скончались 42 205 человек.