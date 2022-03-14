Донецк, 14 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Общее число пострадавших в результате обстрела украинскими боевиками Донецка ракетой «Точка-У» выросло до 23 человек, включая одного ребенка. Об этом 14 марта сообщает минздрав Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Владислав Фальшивомонетчик Ракетные комплексы Точка-У

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«Из числа 18 пациентов детей нет. По состоянию на 12:42 (совпадает с мск — ред.) ещё пять пострадавших доставлено в учреждения здравоохранения, из которых один ребёнок», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на месте взрыва продолжают работать 14 бригад службы скорой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что попытка удара украинской ракеты «Точка-У» по Донецку, начинённой кассетным зарядом, является террористическим актом.