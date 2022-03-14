Тбилиси, 14 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 14 марта в ходе выступления в парламенте призвала украинского коллегу Владимира Зеленского вернуть посла Украины в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба грузинского законодательного органа.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

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«Обращаюсь к моему коллеге и другу, президенту Украины Владимиру Зеленскому и прошу вернуть посла, чтобы в эти тяжелейшие минуты между двумя нашими народами связи полностью укрепились и были более крепкими», — сказала Зурабишвили.

Она пришла выступать в парламент в сопровождении временного поверенного Украины. Председатель фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе назвал это «неуважением» к парламенту со стороны Зурабишвили, так как это нарушает регламент. Спикер парламента Шалва Папуашвили согласился с этим утверждением.

Напомним, Зеленский 1 марта заявил, что отзывает посла Украины из Грузии из-за того, что Тбилиси не поддержал антироссийские санкции. Грузинская сторона ответила Украине симметричным ответом.