Донецк, 14 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. После обстрела Донецка киевскими боевиками ракетой «Точка-У» в больницы было доставлено 18 человек, пострадавших в результате этого. Об этом 14 марта сообщает минздрав Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«По состоянию на 12:22 (совпадает с мск — ред.) пострадавшие в количестве 18 человек доставлены в учреждения здравоохранения службой скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Также указывается, что все пострадавшие в необходимом объеме получают медицинскую помощь и добавляется, что в настоящее время ведется уточнение информации о погибших в результате обстрела города со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ракете «Точка У», выпущенной по Донецку, находился кассетный заряд.