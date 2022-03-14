Санкт-Петербург, 14 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Состояние рынка труда в Петербурге оценивают как стабильное, несмотря на резко осложнившуюся обстановку вокруг России. Об этом 14 марта заявил председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM

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«На сегодняшний день в нашем городе ситуация на рынке труда предельно стабильная, 16,5 тыс. зарегистрированных безработных. Количество обращений на прошлой неделе несколько возросло, сейчас она (обстановка) опять вышла в стабильную форму, как в начале февраля», — сообщил Дмитрий Чернейко.

При этом глава комитета отметил, что распространяется много слухов вокруг торговых сетей и сетей общепита, объявивших об уходе из России. Чернейко подчеркнул, что «на сегодняшний день официальных уведомлений о сокращении персонала нет». Компании, которые решили приостановить свою работу на территории Петербурга и России, в целом, выполняют законодательство РФ.

Вместе с тем для мониторинга ситуации с персоналом, который работает в компаниях, приостановивших свою деятельность по различным причинам, в Петербурге создана рабочая группа по кадровой мобильности. Глава комитета назвал 15 марта датой, которая определит обстановку на рынке труда.

«Если произошли сбои заработной платы за февраль, 15 (марта) — это последний срок, когда возможна эта выплата, то есть завтра. Если мы видим, что получаются сбои и жалобы граждан, включаются определённые механизмы уже со стороны инспекции труда, прокуратуры, многих других инстанций», — подчеркнул Дмитрий Чернейко.

Напомним, в связи с приостановкой работы многих компаний в Петербурге сотрудники будут получать только часть от средней зарплаты.