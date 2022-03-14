Воронеж, 14 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Провести проверку торговых сетей из-за возможного искусственного завышения цен на сахар попросил губернатор Воронежской области прокурора региона. Об этом сообщил 14 марта телеграм-канал правительства Воронежской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сахар

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«Губернатор Александр Гусев обратился к главному прокурору Воронежской области Николаю Савруну с просьбой организовать проверку торговых сетей на предмет возможного искусственного завышения цен на сахар», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области, как и в других регионах России, был зафиксирован ажиотажный спрос на сахар. Торговые сети были вынуждены ввести ограничения на приобретение сахара и ряда других продуктов питания в одни руки — в целях борьбы по спекулянтами. Между тем, на специализированных сайтах уже появились объявления о продаже сахара по цене, вдвое превышающую магазинную.