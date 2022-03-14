Москва, 14 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подробно проинформирует главу МИД Катара шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани о том, какие усилия предпринимает Москва для решения накопившихся вопросов по ситуации на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сейчас в центре внимания международной повестки дня — украинская тема. И я с удовольствием подробно расскажу о том, какие усилия предпринимает сейчас Россия, чтобы решить все возникшие и накопившиеся за долгие годы вопросы в этой стране», — сказал Лавров, открывая переговоры со своим катарским коллегой в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о попытках наладить диалог между Москвой и Киевом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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