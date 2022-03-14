Берлин, 14 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Германские власти попросили Польшу пока не отправлять в страну поезда с украинскими беженцами. Об этом заместитель польского министра внутренних дел Павел Шефернакер заявил 14 марта в эфире телеканала TVN24.

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Он рассказал, что накануне в МВД Германии польскую сторону попросили приостановить специальные поезда, которые идут в ФРГ. В стране возникла ситуация «бутылочного горлышка»: за три дня на спецпоездах из Варшавы, Кракова и Катовице выехало 28 тыс. человек, всего у польской стороны — 1,5 млн человек.

«Масштабы эмиграции с Украины застали всю Европу врасплох», — заявил Шефернакер и добавил, что это показало степень готовности Евросоюза к подобному развитию событий.

Он добавил, что рассчитывает на «европейскую солидарность».

По данным польской пограничной охраны, с 24 февраля в страну прибыли 1,758 млн человек с Украины. Около 20 поездов польские власти направили в выходные дни в Германию. Несколько дополнительных поездов были направлены в Чехию.

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