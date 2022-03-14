Москва, 14 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Согласно российскому законодательству, изготовитель товара обязан обеспечить возможность использования последнего в течение срока его службы, в противном случае у потребителя есть право потребовать назад свои деньги. Об этом 14 марта сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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"В соответствии со ст. 6 Закона «О защите прав потребителей» изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы. Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю», — напоминается в сообщении.

Также уточняется, что в случае, когда недостаток проявился в течение гарантийного срока (а если он меньше двух лет, то в течение двух лет), требовать возврата денежных средств можно предъявить продавцу или изготовителю товара, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, а также импортеру.

Кроме того, отмечается, что, когда гарантийный срок закончится и пройдет более двух лет, требования по ремонту можно заявить изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, а также импортеру в случае наличия существенного недостатка, каковым может быть признано прекращение работы программного обеспечения товара.

«Требование можно заявить, в течение установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю в случае неустановления срока службы. Если эти требования не рассмотрены или не удовлетворены, то можно требовать у тех же хозяйствующих субъектов возврат денежных средств за некачественный товар. Все указанные особенности предусмотрены статьей 19 Закона «О защите прав потребителей», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания Apple приостановила продаж своих гаджетов с операционной системой iOS в России, также из-за ограничений на операции международными платежными системами Visa и Mastercard перестали работать сервисы Apple Pay и Google Pay.