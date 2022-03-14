Париж, 14 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Чтобы поддержать наиболее уязвимых людей в возвращении к «прежней жизни», премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что четвертую дозу вакцины против коронавируса получат люди старше 80 лет, передает BFM TV.

Florian DAVID Премьер-министр Франции Жан Кастекс

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По словам премьер-министра, люди старше 80 лет «сталкиваются с прогрессирующей потерей иммунитета».

«Таким образом, все те, кто получал бустерную дозу вакцины более трех месяцев назад, могут получить новую дозу», — заявил премьер-министр страны.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции отменили обязательное в течение многих месяцев ношение защитных масок в помещениях.