Симферополь, 14 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Производство препаратов по лечению COVID-19 намерен наладить в республике Крым инвестор из Китайской Народной Республики, сообщили 14 марта в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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«Инвестор планирует организовать в нашем регионе Евро-Азиатский научно-технологический индустриальный парк и наладить выпуск биофармацевтических продуктов на основе китайских трав для лечения пневмонии новой коронавирусной инфекции», — сообщил первый заместитель министра экономического развития Республики Крым Анушаван Агаджанян.

Министерство экономического развития Республики Крым намерено определить площадку, которая будет соответствовать требованиям для реализации инвестпроекта.