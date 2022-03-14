Донецк, 14 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В результате удара киевскими боевиками ракетой «Точка У» по Донецку 20 человек погибли и еще девять получили ранения. Об этом 14 марта сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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"По предварительным данным, в центре Донецка, на месте падения обломков ракеты ТРК «Точка-У», 20 погибших и девять раненых», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время информация уточняется и добавляется, что на месте падения обломков ракеты ведут работы спасательные службы, а также оказывается вся необходимая медицинская помощь выжившим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лётчик Су-25 ВКС России сумел приземлиться на аэродроме базирования после попадания в истребитель украинской ракеты ПЗРК.