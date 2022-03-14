Страсбург, Франция, 14 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Докладчик по Косово в Европейском парламенте Виола фон Крамон 13 марта потребовала, чтобы Сербия осудила специальную операцию России на Украине, а также присоединилась к санкциям ЕС против России. По словам фон Крамон, это минимальные требования к Сербии как к стране-кандидату на членство в Евросоюз.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Сербия

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На своей странице в социальной сети Twitter фон Крамон сообщила, что сербские таблоиды освещают происходящее на Украине с российской точки зрения и «распространяют российскую пропаганду».

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.