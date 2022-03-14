Донецк, 14 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В результате украинской атаки Донецка с использованием ракеты «Точка-У» есть погибшие, в том числе дети. Об этом 14 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Smdnr.ru Денис Пушилин

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Он рассказал, что среди погибших в результате атаки по донецкой столице есть дети.

Как сообщало ИА REGNUM, над Донецком перехватили украинскую ракету «Точка-У», её осколки упали в самом центре города, возле здания республиканского правительства.

Всего за утро совершено несколько обстрелов города.