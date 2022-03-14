Санкт-Петербург, 14 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. На амбулаторном лечении от COVID-19 в Ленинградской области находятся 7,5 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщили 14 марта ИА REGNUM в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Карантин

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За минувшие сутки в Ленобласти положительные тесты на ковид получили 369 человек, что на 24 человека меньше, чем днем ранее. Большинство из них — жители крупных населенных пунктов Ленобласти, таких как Сланцы (29), Всеволожск (20), Подпорожье (19), Винницы, Тихвин (по 16), Вознесенье (14), Гатчина, Кириши (по 13), Сертолово (12), Кудрово (10).

Вместе со снижением эпидемиологической ситуации в Ленобласти сокращается количество развернутых ковидных коек, только за минувшие выходные их стало на 165 меньше. В настоящий момент для больных ковидом развернуто 1020 коек, из которых 391 койка (38,33%) — свободна.

«За сутки поступило 19 человек. На ИВЛ на койках COVID-19 находится 16 пациентов», — добавил в комздраве.

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 177 557 человек. Из них 151 235 выздоровели, в том числе 4942 были выписаны по выздоровлению с больничного за минувшее воскресенье. Умерло 3403 заболевших COVID-19, в том числе три летальных исхода зарегистрировано 13 марта.