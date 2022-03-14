Москва, 14 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Нахождение штаб-квартиры ООН на территории США затрудняет реализацию целым рядом государств своих обязательств перед ООН, однако в Совфеде не стали указывать конкретную страну для ее переезда, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Council.gov.ru Константин Долгов

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«ООН — это ключевая, ведущая, многосторонняя организация, для решения подобного рода вопросов необходимо находить определенный консенсус. Я бы сейчас не гадал, точки на карте не указывал бы, а надо говорить о сложившейся по вине Вашингтона крайне неблагополучной ситуации, ситуации, требующей принятия мер реагирования», — заявил член Совфеда Константин Долгов.

Это не только восприятие России, указал сенатор.

«К сожалению, это не новое явление, оно просто усугубилось, Вашингтон не выполняет своих обязательств по соглашению с ООН, грубо нарушает эти обязательства, в частности, это проявилось в фактическом изгнании двенадцати сотрудников нашего постоянного представительства. США чинят проблемы с визами нашим дипломатическим представителям, и это вносит дополнительные проблемы в работу нашего представительства при ООН, при том, что сотрудники аккредитуются при ООН, и это большая разница», — сказал парламентарий.

Россия поддерживает идею о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в нейтральную страну, сообщили в МИД РФ.